國巨（2327）12日盤後公告，再買回自家股票939張，累計國巨本次庫藏股已經買回5,085張，相當於執行進度已達46.22％，加上今年第一次庫藏股斥資21.73億元，國巨今年以來已經砸下38.4億元買回自家股票。

國巨本次庫藏股（第十六度庫藏股）預計執行至9月11日，距離截止日還有約莫一個月，但國巨買回進度算是超前，公司12日公告，再砸下3.05億元買回自家股票939張，買回平均價位為325.64元，累計本次庫藏股執行以來，國巨已經買回自家股票5,085張，相當於庫藏股執行進度已達46.2％，距離完全達陣僅差5,915張。

國巨11日召開法說會，儘管基本面沒有釋出令人興奮的消息，標準品持續壟罩在庫存去化壓力之下，但是國巨第二季的獲利即使被未分配盈餘稅侵蝕1.16元，單季仍賺逾一個股本，達11.05元，累計今年上半年獲利121.71億元，年增7.4％，每股稅後純益22.65元，符合外資法人預期。

由於下半年市況難料，在客戶、通路均有庫存過高的壓力之下，被動元件廠競相減產因應，除了國巨調降標準稼動率至50～60％，約當減產10個百分點；日系大廠太陽誘電第三季也調降稼動率，從95 ％降至85％，被動元件廠製程純熟，對市況反映迅速，尤其全球前三大廠還有高階應用支撐之下，並未將產能100％投入標準品，調整稼動率因應市況，價格並未大幅滑落。