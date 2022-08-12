手機晶片廠高通宣布，全新的5G行動平台驍龍Snapdragon 8＋ Gen 1，獲三星將在下週發表的最新旗艦可折疊式智慧型手機Galaxy Z Flip4和Z Fold4採用。

GalaxyZ系列裝置並採用最新高通FastConnect™ 6900行動連接系統，能夠提供高速、穩定的頂級Wi-Fi和藍牙連接。

Snapdragon 8＋ Gen 1為Galaxy Z系列提供流暢的操控回應、色彩豐富的HDR場景和最佳視覺品質。高通Adreno™ GPU和高通Kryo™ CPU，Snapdragon 8＋ GPU和CPU的處理速度提升10％，GPU和CPU功效提升也高達30％，採用第七代高通AI引擎，使AI能力效能提升20％，專用信任管理引擎確保應用程式與服務的安全性。