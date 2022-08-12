新竹市前市長林智堅深陷論文風波，今突然宣布退選桃園市長，民進黨選對會也改為徵召立委鄭運鵬參選。對此，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，政治進跟退需要智慧，需要堅強意志，希望不要再失焦，讓選舉戰場可以回歸正軌，選對會都尊重林智堅的決定。

林佳龍表示，智慧跟堅強都出現在林智堅的名字，他也以此勉勵對方，因為這個決定非常不容易，也相當折磨，林智堅選擇將個人戰場跟選舉戰場分開，捍衛自己權利，也讓選舉戰場可以回歸正軌，不要再失焦，希望這場選舉可以回歸公共政策的討論。

林佳龍說，民進黨勇於面對各種民意，也需要更加努力、誠懇及團結來面對年底選舉，向人民、台灣負責，相信鄭運鵬接棒後，整個團隊會更加努力，也期盼彼此可以快速調整隊形、全力衝刺，贏得勝利。

至於總統蔡英文10日在選對會才要全黨力挺林智堅，但林2天後就宣布退選，中間轉折為何。林佳龍表示，他尊重支持候選人做的決定，選對會今天也發新聞稿，選對會支持他，不管是客觀討論論文事件，或是由別人接棒參選，這些決定都支持。

另外，鄭運鵬先前曾多次為林智堅論文辯護，如今卻掛袍上陣，是否會擔心他成為外界攻擊目標。林佳龍也回應，鄭運鵬不是論文當事人，團隊還是在，希望這個事情可以告一段落，回歸公共政策的討論，不要讓選舉失焦，希望參選者跟政黨都應該提出願景，不管是現任政績或挑戰者的政見，都是對人民負責、爭取選票的重要出發點，新北市也是一樣，距離選戰剩下100天左右，希望回歸選舉主軸，候選人能提出對城市發展願景，討論城市建設。