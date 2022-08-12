台灣世界同志遊行籌備委員會今天在臉書指出，由於InterPride 對臺灣情況，無論是活動命名、文化民情，或是遊行規劃，雙方均存在認知差異，InterPride 近期突然要求我們只能以城市為名，更換活動名稱為 ＂Kaohsiung＂，因此決議於簽署合約前終止此項計畫，向大家承認失敗並委員會總辭負責。

籌備委員會表示，在來回討論的過程中，InterPride 對台灣情況，無論是活動命名、文化民情，或是遊行規劃，雙方均存在認知差異。InterPride 代表亦對臺灣是否有能力及經濟條件舉辦世界同志遊行提出多次質疑，縱使臺灣同志遊行已經是東亞及亞洲最大的同志遊行活動，我們籌備委員會亦是亞洲最有經驗的同志遊行執行團隊，我方提出許多過去執行成績與數據，且盡力交涉與說明，讓活動可以有機會在臺灣舉辦，但過程中對方依然無法理解且多次表達對臺灣的不信任。

籌備委員會提及，無法繼續 WorldPride Taiwan 2025 的最後一個原因，是自 2021 年初的申請、審查資料、票選、獲選，都一直以 Taiwan 為名。雙方亦曾討論使用 「Taiwan」 為活動名稱的原因在於台灣的同志遊行文化有全國性的象徵，從2003年台灣第一場同志遊行就是以臺灣為名，而不是以城市為名；另一個原因則是， WorldPride Taiwan 2025 的活動是規劃全臺串聯，而不是只有侷限於高雄舉辦，因此在內部文件與公開聲明一直使用 「Taiwan」 ；在獲選後InterPride錯誤稱呼我國為台灣地區的聲明中，對InterPride提出抗議，並在我國外交部協助下，經過連日的努力交涉並堅持立場，三方在2021年11月16日開會協商命名問題最終達成共識，同意以Taiwan為名。

籌備委員會說，但 InterPride 近期突然要求我們只能以城市為名，更換活動名稱為 「Kaohsiung」，這已推翻了在三方會議上的決議。InterPride 對臺灣的認知落差、於命名議題上的反覆、對籌辦團隊與臺灣市場的質疑等種種原因，經審慎評估，認為如活動繼續進行將可能損及臺灣與臺灣同志社群利益，因此決議於簽署合約前終止此項計畫，向大家承認失敗並委員會總辭負責。

籌備委員會也說，台灣作為東亞同志遊行文化的代表，不論參與規模還是遊行數量，毫無疑問地是亞洲最大及人數最多的紀錄。未來我們會回到各單位繼續為台灣同志遊行文化努力以及讓世界看見台灣，感謝大家。