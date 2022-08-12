今（12）日臺南的「水產加工及物流運籌中心」在將軍漁港旁工程預定地舉辦動土典禮，而台南市長黃偉哲也在臉書上表示，「有青才敢大聲，有新農業才有高價值，從玉井冷鏈中心、新化果菜市場到將軍水產中心，台南新農業的三核心全部到位」，黃偉哲也強調，「會全方位為農漁民朋友提供智慧好技術，打開國際新通路」，引發討論。

黃偉哲在臉書上表示，「將軍水產加工及物流運籌中心今日正式動工，地點就在將軍漁港旁邊，所以從捕撈、加工、存放到運輸，都可以冷鍊一條龍服務，讓台南的優質的虱目魚、台灣鯛能夠賣到更遠的地方，加工也更多元化，漁民收入有了更好的保障，同時讓更多人品嘗來自台南的好味道」。

黃偉哲也提及，「新鮮決定農漁產價錢，除了將軍水產加工及物流運籌中心，我們在玉井也規劃了農產加工及冷鏈物流中心，以及新化果菜市場拍賣中心，構成台南農漁三核心，全方位為農漁民朋友提供智慧好技術，打開國際新通路」，而此篇文章一發出，許多網友們紛紛留言「台南景點越來越多了，太棒了」、「台南，好像發展得越來越好了」、「虱目魚讚啦，每次去台南吃小吃，都會滷虱目魚」、「上次去將軍漁港覺得好棒，東西好吃，附近又很好拍，可以發展智慧加工及物流中心太棒了」。