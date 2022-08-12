2022年亞太暨台灣永續行動獎高雄市獲評為宜居永續城市獎「Outstanding City」，高雄市副市長林欽榮12日出席「2022亞太永續行動博覽會」，不僅於高峰會上對外分享高雄市永續成果，更代表高市府領取最高榮譽獎項。

高市府環保局表示，聯合國2015年提出17項永續發展目標，擴及環境、社會、經濟面向，為各國至2030年前的永續發展最高指導原則，高雄身為地球村的一分子，不遺餘力推動各項減緩與調適行動，並於今年亞太暨台灣永續行動獎獲評為宜居永續城市獎「Outstanding City」，展現高雄市具包容、安全、韌性及永續的特質。

環保局指出，高市府以永續治理的角度擘畫城市樣貌，以市政4個優先為藍圖推動各項市政，在交通運輸方面，加速推動捷運成網、輕軌成圓，擴展YouBike2.0公共自行車、共享電動汽、機車等綠色運具，並以人工智慧物聯網為核心，推展智慧運輸系統，打造安全、智慧且永續的交通環境。

在安心居住方面，市府辦理高雄厝、鐵路地下化綠園道與共融公園，打造城市綠色意象，並規畫興建1.2萬戶社會住宅，提供企業員工、就業青年、經濟或社會弱勢者的居住需求，並積極建置滯洪池、推動再生水與改善易淹水區域，提升城市面對極端氣候韌性。

產業轉型部分，設置南部半導體材料S廊帶，另外透過減煤、五大工業區減排專案等方式改善高雄空氣品質，並於6月公布淨零路徑與成立產業淨零大聯盟，逐步邁向2050年高雄淨零目標。文化族群方面，全國首創客語沉浸非營利幼兒園，推動原鄉建設及建構新住民服務據點網絡，兼顧多元族群需求，重現在地多元文化風貌。