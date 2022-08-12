總統蔡英文12日陪同民進黨新北市長參選人林佳龍、民進黨新北市議員參選人到新北市鶯歌碧龍宮參拜，碧龍宮主委周永德贈送她金龜像。（鄭任南攝）

總統蔡英文12日陪同民進黨新北市長參選人林佳龍、民進黨新北市議員參選人到新北市鶯歌碧龍宮參拜，由於她昨日遇到統促黨鬧場，維安等級明顯提升，與會人員須經過3層哨站檢查，蔡英文現身時被問及「林智堅主動退選，是否會釀一屍五命」、「對鄭運鵬有沒有信心」都未回應，但她在致詞時卻大談中共軍演，並指「隔壁的（中共）有點超過」，拜託民眾對假訊息提高警覺。

蔡英文昨日也與林佳龍在中和同台，談論18歲公民權議題，致詞時卻遇上統促黨高舉「不要挑起戰爭，我們要和平」看板鬧場，為避免出現同樣問題，國安局今加強維安，上山入口、停車處、廟宇電梯入口處都派駐人員，檢驗進出人員身份，就連包包內的紙張都要逐一檢視，相當嚴格。蔡英文到廟宇參拜時，媒體也僅能相隔紅龍拍攝，稍有越界就被國安局人員叮嚀。

蔡英文致詞時強調一個拜託三個感謝一個提醒，拜托新北市民支持林佳龍，並感謝新北市民助她競選連任成功，並齊心防疫、支持國軍。

蔡英文將致詞主軸放在中共對台威脅，她說，台灣有國防力量，中共未來一定會常常軍演，也一定會讓台灣社會不安紛擾，因此呼籲民眾要有查證分辨假訊息的能力。

不過，當媒體大喊問及林智堅退選，是否衝擊其他縣市選情時，蔡英文則維持一貫作風，視而不見，而她致詞時也避談任何有關林智堅的話題。