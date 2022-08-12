台中市55歲游姓女業務員因壓力大，8年前曾罹乳癌，近兩年深受鼻塞之苦，就醫後確診為鼻咽癌，醫院採取導航螺旋刀進行放射治療，目前病況穩定。醫生表示，患者二次罹癌發現得很早，幸能成功清除病灶；而游女在兩度與癌症交手後，也選擇提早退休。

游小姐有鼻咽癌家族病史，父親與哥哥皆因鼻咽癌而過世，她一直都很留意鼻腔健康，由於近年來鼻塞問題愈來愈嚴重，初步診斷為鼻瘜肉，至光田綜合醫院做手術切除，病理報告發現癌細胞；考量減少長期副作用，游女治療時，選擇可精準定位癌症部位導航螺旋刀進行放射治療。

放射腫瘤科呂彥德醫師表示，患者曾於8年前罹患乳癌第一期，幸好提早發現，因此成功治癒；8年後，原以為是單純切除鼻瘜肉手術，卻進一步診斷出惡性腫瘤，所幸二次罹癌都發現得很早，所以成功清除病灶。

呂彥德指出，目前最先進的鼻咽癌的治療方式是導航螺旋刀，能結合影像導引科技，精準利用高能量放射線來治療腫瘤；導航螺旋刀有51種角度、可360度靈活精準定位，對於器官與腺體較多，手術空間狹小鼻咽腔最為適合。此外，導航螺旋刀照射治療，能使癌細胞無法再生、增殖，甚至殺死癌細胞，對於清除惡性組織細胞的效果也很不錯。

呂彥德呼籲，若有頸部淋巴腫大、耳鳴或耳悶塞感、輕度鼻出血或鼻涕有血絲等，建議即早就醫，鼻咽癌的預後，跟發現時間有很大的關係，只要是第一期的患者，治癒率都可到9成以上。