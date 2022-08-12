中華電信總經理郭水義12日表示，雲端、AIOT帶動數據流量大幅成長，加上影視、娛樂、遊戲、音樂產業蓬勃發展推升網路需求量大幅增加、5G門號的數據傳輸量明顯成長，中華電信除近日董事會通過要在桃園興建全新IDC中心，也正持續評估其它擴建IDC中心計畫，對於媒體詢問，未來3~5年內是否持續擴建IDC中心，郭水義表示，目前來看確實看到這方面的可能性。

郭水義表示，桃園崙坪新建的IDC機房，主要呼應業者對於IDC儲存資料需求強勁，未來中華電信將動態性的展望需求，在國內找尋適當地點擴建IDC中心。

斥資達150億元興建的中華電信板橋IDC中心，進駐機櫃已滿載，但國際科技大廠、雲端及OTT業者對於IDC機櫃的需求仍絡繹不絕，中華電信子公司是方電訊去年年底重砸30億元興建第四座IDC中心，中華電信上周董事會通過，將在桃園崙坪啟動一座全新IDC中心興建計畫，郭水義指出，崙坪的電力容量比起是方第四座IDC中心還要大，光土建工程投資金額便達15.9億元，預期整體投資金額將超越是方第四座IDC中心。

中華電信全台擁有409公頃土地，資產雄厚，郭水義強調，未來擴建IDC中心會以中華電自有土地為主。

郭水義強調，中華電信今年將針對雲端IDC、資安、5G AIOT三大事業，各自衝刺百億元營收規模，AIOT包括電網及各種IOT應用，今年商機將大幅成長，預期未來也會看到明顯的顛覆性成長，而5G企業專網同樣也會出現高度成長趨勢。

郭水義說，5G開台後，已走過初生段，未來可以預期5G將帶動雲端IDC、 資安等業務蓬勃發展，中華電信取得政府推動智慧聯網及智慧電表的相關標案，尤其班班有冷氣更由中華電信拿下標案最大金額，未來中華電信將開發配電級再生能源系統及數據應用，同時複製應用至各行各業，以推升相關服務商機再躍進。