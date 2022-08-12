台大學倫會認定前民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲情節嚴重，撤銷碩士學位。總統蔡英文要求同志全力支持，捍衛林智堅的清白；林智堅隨後於8月12日宣布退選。資深媒體人李艷秋表示，當總統煽動群眾對幹台大，繼續號召大眾支持林智堅，這個舉動讓人驚駭莫名。

李艷秋12日在臉書貼文表示，當總統煽動群眾對幹台大，她已經失去治理的正當性。台大學倫會在8月9日確定林智堅論文抄襲情節嚴重，撤銷他的碩士學位，蔡英文要求同志全力支持，捍衛林智堅的清白，這番話等同親自號召全黨對幹台大，網軍側翼全面反擊質疑者，社會充滿煙硝。

李艷秋接著表示，林智堅另一篇涉及抄襲的中華大學論文，審查結果也不樂觀。8月12日林智堅終於退選，蔡英文卻再度發言，仍然相信林智堅的清白，為他感到「毋甘」，繼續號召大眾支持林智堅，這個舉動讓人驚駭莫名。

李艷秋認為，林智堅一點都不重要，把團結掛在嘴上卻拚命離間人民的蔡英文才是重點。一個是非不分、道德淪喪與價值崩壞的領導人，一個把學術單位視為禁臠的總統，一個煽動人民完成自己政治野心的執政黨主席，已經失去人民的信任，也失去了治理的正當性。