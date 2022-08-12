北韓領導人金正恩10日出席全國緊急防疫會議，才驕傲宣布國家抗疫表現邁入新階段的勝利，成功穩固大流行病的惡劣局面。胞妹金與正致詞時提到，金正恩5月染病發高燒，疑似確診新冠肺炎，話才一出，黨官員猶如晴天霹靂般難掩激動情緒，台下哭得泣不成聲。

綜合韓聯社、《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，與會大官金正恩胞妹、同時也是勞動黨副部長金與正坦承，自5月下令進入「國家緊急狀態」，累計通報約480萬「發燒」病例。不過官媒卻未曾用「確診」來定義病況。接著她又說道，「哥哥開始出現症狀，病情一度急轉直下。儘管痛苦難耐，他還是強撐著身子，盡心盡力指導防疫策略，如今我們一同見證歷史性的一刻。」

BREAKING: North Korean TV airs video and audio of the leader’s sister Kim Yo Jong giving a speech for the first time. The audience is shown crying as she says Kim Jong Un had a fever during the COVID-19 outbreak and as she threatens South Korean authorities with "extermination" pic.twitter.com/BKuqv7GIiu — NK NEWS (@nknewsorg) August 11, 2022

聽到偉大領導人金正恩染疫的消息已經夠震懾了，還硬著頭皮盡忠職守，心繫子民。鏡頭拍下，坐在台下的官員神情從生氣蓬勃、百感交集，最後難掩悲傷，人人一條手帕擦拭止不住淚水，就連身穿軍服的官員也忍不住落下男兒淚。

金與正嗆聲韓國民間團體向北方釋放反共產黨傳單等物品的氣球，才會讓國家零確診佳績破功。甚至用「畜生」、「噁心」等字眼形容南方敵人，稱「如果他們持續使出小人手段，那我方必會做出回應。此次國難全是南方有心人士趁人之危所致，試圖扼殺與對抗共產主義思維，動搖民心」。