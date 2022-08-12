對於新北市長選舉，前彰化縣長卓伯源分析，民進黨有個特殊的現象，就是選輸的都可以當大官。林佳龍若是差距兩萬票落選，就有機會接任行政院長，或是擔任2024副手，甚至直接挑戰2024的總統大位。

前彰化縣長卓伯源在臉書指出，新北市是全國第一大縣市，人口400萬，立委有12席，行政區域最多，也是總統選舉的前哨戰。民進黨派系正國會掌門人林佳龍，正式揮軍挑戰要尋求連任的新北市長侯友宜，

卓伯源認為，到目前為止，侯友宜的優勢在於整個網路聲量與社群媒體以及網路報導，幾乎都是正面，對於一個尋求連任的市長而言，無疑是最大的優勢。

卓伯源分析，林佳龍原本一心一意想選台北，卻選擇參選新北，代表民進黨想透過林佳龍牽制侯友宜，讓侯不至於在年底到處輔選，進而刮起侯式旋風。

卓伯源也披露，新北市的選舉，民進黨有個特殊的現象，就是選輸的都可以當大官。林佳龍若是差距兩萬票落選，就有機會接任行政院長，或是擔任2024副手，甚至直接挑戰2024的總統大位。