1名女網友日前入住台中某旅店，因隔音很差，半夜3點開始聽到隔壁房歡愉聲，對方之後疑似還換女伴，她後來決定「播兒歌」反擊，正當她好不容易睡著時，5點半隔壁房又傳來叫聲，直到早上7點共傳來3次，其中1次僅30秒，該女網友發文笑說「不會腎虛嗎？早洩不丟臉，不要放棄治療」。

該女網友在Dcard發文說，她日前與2名室友到台中過夜，選了1間評價不錯但唯一缺點是隔音不好的旅店，入住當晚半夜3點，隔壁房開始傳來哭泣、撞擊聲，她當下就認為時嘿咻聲，聲音維持了5分鐘後，又傳來開門聲與「另1個不同的女聲」，甚至還有疑似機器聲音，她最後決定大聲播放兒歌反擊。

女網友半夜3點聽到隔壁房歡愉聲，後來決定「播兒歌」反擊，正當她好不容易睡著時，5點半時隔壁房又傳來叫聲，直到早上7點共傳來3次。（翻攝自Dcard）

之後原PO與朋友們趁著空檔趕緊入睡，沒想到在5點半又傳來呻吟聲，且音量非常大，連她戴耳機聽搖滾樂都蓋不過，後來5點30到7點間，隔壁房客陸續又做了3次，其中1次只持續約30秒，她發文說「不會腎虛嗎？早洩不丟臉，不要放棄治療」。

原PO還聽到隔壁房有提到第一次、大學生嗎、未來志向等話題，推想應該是拍素人影片；其他網友紛紛留言「播放兒歌這招也太有創意了吧」、「本來想建議往生咒，但兒歌也是滿清新的」、「不是都放大悲咒嗎」、「直接到門口幫他大聲鼓掌喊加油，看他還做不做得下去」、「現在是鬼月，確定隔壁是人嗎？」