被譽為「BL劇天花板」的現象級韓劇《語意錯誤》，藍光及DVD雙碟套裝版，今（12日）正式在台上市，片商「采昌國際多媒體」也加碼公佈確定購入《語意錯誤電影版》發行權，讓影迷得以透過更大的銀幕，感受由朴栖含、朴宰燦所演繹的更多浪漫情愫，並加入戲劇版所沒有的全新場面。該片日前在富川奇幻影展世界首映，門票在1分鐘內秒殺，導演金率挺也透露這次製作電影版，特別著重對聲音的要求，從原本的雙聲道升級成四聲道，並對聲音進行重新混製，還製作了全新配樂，前後耗時2個月完成。觀眾也得以透過戲院音響聽到更細節的聲音。

人氣小說《語意錯誤》榮獲南韓電子書平台「RIDIBOOKS」2018年度BL小說部門大賞，曾陸續改編成網路漫畫、動畫、廣播劇，以及真人網路劇，網劇更強勢攻占WATCHA平台排行榜8週冠軍，並獲得知名電影網站IMDb「2022上半年韓劇評分冠軍」肯定。網劇播出期間，每週都登上話題熱搜，以超高人氣橫掃台灣、南韓與東南亞各地，最後一集甚至飆上台灣熱搜關鍵字冠軍，劇情描繪個性與做事風格截然不同的學長與學弟，2位冤家比盛夏還要更加火熱的青春校園羅曼史，也讓男主角朴栖含、朴宰燦的人氣水漲船高，雙雙奪下日前青龍電視劇大賞的「人氣明星賞」肯定。

原本8集的網劇內容，這回推出《語意錯誤電影版》，製作方坦言在苦候可能會有的第2季之前，決定先製作電影版來回饋觀眾的喜愛。尤其原著小說中的角色內心狀態，透過影像轉化成輕鬆的喜劇風格，徹底展現出影像化優勢，不論運鏡、轉場、情節、配樂、演技與笑點都屬上乘之作。不僅可以讓原本沒觀賞過戲劇版的觀眾，可以一口氣觀賞完整個故事，導演也將重新剪輯，並加入原本戲劇版從未曝光的全新場面。另一方面，戲劇版的忠實觀眾，也得以透過戲院更大的銀幕，以及更好的觀賞環境，跟所有同好們一同觀賞這部獲得熱烈好評的精彩作品，感受2位男主角更心臟爆擊的灑糖場面，以及怦然心動的火花四射。

對於該片在富川奇幻影展世界首映，導演金率挺說：「我非常好奇觀眾的感受是什麼，是用什麼樣的心情觀賞，也因為如此的難得機會，可以跟大家一同在電影院觀賞，真是讓人非常感謝。」導演更透露電影版製作花絮：「在重新剪輯的過程當中，對聲音花費許多心思。戲劇版只有雙聲道，為了劇場版的四聲道，必須重新混音，並製作全新配樂。」不忘透露2位男主角的吻戲花絮：「拍完吻戲要檢視畫面時，想到要讓2位演員一起觀看螢幕，可能會造成心理負擔，所以想說用手機拍下來，讓彼此單獨檢視。不過他們毫不在意，我們就一起檢視了這個浪漫又害羞的場面，並共同討論拍攝角度與感情。當下真的覺得兩位演員非常專業！」《語意錯誤電影版》將在近日公佈在台上映日期。