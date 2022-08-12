壽險公會理事長選舉進入最後衝刺階段；南山人壽董事長尹崇堯周一(8日)才表達參選決心、發表政見後，今致函各壽險公司(會員)，再度闡明「一個目標、四個方向」政見目標；尹崇堯強調，若當選會將會員服務與溝通放在首位，實踐以服務為本的精神。

另一名候選人則為全球人壽董事陳慧遊，他也於本周發表政見；陳慧遊表示，要設計相關制度，繼能促進經濟發展腳步，又能降低金融系統風險的「一石二鳥」之計，若他能當選壽險公會理事長，這將是首要推動的工作之務。

尹崇堯今致函壽險公會的內容表達，公會是以專業效率整合產官學界的資源的平台，與會員公司、主管機關、民眾、金融同業公會與專業協會等對象，進行透明互惠的溝通。

保險業現今所面臨的挑戰，尹崇堯認為，公會不僅是意見的傳達者，更需廣納不同的聲音，透過專業理性的思辨，協調各會員公司的不同訴求，形成產業共識。尹崇堯表示，期望公會從上到下、從理監事到各研究小組成員間，有更全面緊密的溝通及專業的交流。

尹崇堯指出，未來在溝通上，他會做到以下四點：

第一，傾聽交流、凝聚產業向心力；尹崇堯表示，重視各會員公司的意見，將定期傾聽並即時向主管機關反映，透過座談、研討會、聯誼活動、成立議題資料庫等方式，增加同業間互動、凝聚產業向心力。

第二，柔性溝通 、理性論述；為協助同業與主管機關建立有效溝通，尹崇堯表示，針對5個委員會和22個研究小組的重要議題，成立政策研究團隊，凝聚產業共識，在此專業研究基礎下提出政策藍圖。同時強化市場監控，建立預警及雙向通報機制，減少產業衝擊。

第三，關鍵時刻、主動積極溝通；尹崇堯指出，將充實保險教育推廣網站內容，增進民眾對於保險業的認知與觀念，建立對廣眾的友善溝通平台，於重大事件發生時，更迅速整合代表同業對外發聲。

第四，見習共好、資訊共享；尹崇堯希望拓展與其他金融同業公會及專業協會間的聯繫與資訊交流，促進業務合作推廣，增益金融產業共利共榮。

由於保險涉及精算、投資、法律、管理等多個專業面向，南山團隊擁有業界最多的11位正精算師，還有29位律師、33位會計師，及超過500個壽險管理師(LOMA)的堅強專業人才庫，未來接軌需要的精算、會計專業，法律專長，甚至壽險營運模式的調整，都有極為豐富的人才資源可以支持；尹崇堯表示，希望與所有的同業一起攜手，建立產業新思維，發揮保險永續力。