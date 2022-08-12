機電大廠東元（1504）12日董事會通過上半年半年報，合併營收284.4億元、年增11.6％；淨利16.25億元、年減42.2％；每股純益0.65元，遜於去年同期的1.21元。

東元第一季每股純益僅0.17元，第二季提升至0.48元，低於去年同期的0.68元。東元指出，上半年三大事業群仍各有二位數成長，整體獲利較去年衰退，主要來自於轉投資富邦媒股價下跌。去年轉投資富邦媒認4億多元未實現利益，不過今年第一富邦媒股價下跌，未實現損失達3億多元，拖累第一季獲利表現，不過第二季轉投資未實現虧損減少，加上股利收入，業外虧損已有收歛。

東元表示，就本業來看，機電系統、智慧能源，及智慧生活三大事業群，均維持二位數的成長動能，其中又以智慧能源事業群因離岸風電、變電站及儲能系統等工程認列，成長力道最為強勁，海外市場以北美、歐洲市場穩定成長，大陸市場則因疫情封城因素成長幅度較小。

東元7月單月營收 52.28億元、年增23％，前七月營收337.15億元、年增18.2％，單月及前七月營收雙雙創下過去12年以來同期新高。