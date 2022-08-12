伺服器機殼廠勤誠（8210）12日公告第二季財報，合併營收27.8億元，年增19％，稅後純益2.8億元，年增55.8％；每股稅後盈餘（EPS）達2.31元；累計上半年稅後純益4億元，年增32.8％，每股賺進3.36元。

以產品組合來看，勤誠上半年伺服器／存儲機殼產品佔整體營收比重99％，透過系統整合商與通路商出貨，其中超過60％營收的終端客戶為大型資料中心。以出貨區域來分，美國市場占42％，中國市場占32％，歐洲地區占4％，其它地區占22％。

勤誠表示，受惠終端客戶需求旺盛，訂單能見度高，雖第二季將近一半的時間受到封控影響，目前受到衝擊已回穩，公司將持續關注未來環境變化，並同步優化三廠間的合作模式，第三季營收可望優於第二季，全年營收成長深具信心。

此外，在營收成長之際，面對變化快速的外部營運挑戰，公司持續透過策略性採購、價格協商與內部效率調整等方式改善獲利表現，期許各項優化措施於下半年發酵，下半年毛利率可望優於上半年，審慎樂觀看待全年表現。

此外，面對終端應用的持續多元化，勤誠指出，將積極提升研發能力，預期推出多款產品，涵蓋雲端、高效能運算、AI、5G邊緣等應用，針對少量多樣的客戶需求，持續著重伺服器機殼模組化設計，更快速打造多元產品組合，因應未來趨勢並強化產品競爭優勢。