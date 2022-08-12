人氣網紅美麗妄娜擁有翹臀堅挺、犯規胸圍以及白皙美腿，過去因拍攝「真理系列」打開知名度，被網友封為「真理女神」，日前她搭機前往美洲，先在美國停留一段時間，再到加拿大唸書，針對出國一事，近來她被網友質疑，是從「乾爹」手中獲得金援，為此她坦承賺錢確實不易，並露面解釋事情原委。

美麗妄娜近來身陷包養傳聞，常有人爆料靠人包養、靠乾爹，讓她完全無法忍受。美麗妄娜拍片強調，自己從16歲拿著500元，就從高雄到台北發展，現年21歲的她從未跟家裡索要金錢，讓她非常感激，表示她能有現今的成就，是一直有貴人願意相助於她，並再三聲明出國的錢，全是憑藉一己之力而來。

美麗妄娜強調出國是靠她一點一點存來的。(圖/美麗妄娜 Youtube)

美麗妄娜哽咽表示，她認為自己過去在大家形象可能不太好，因此被大家認為是靠身體出國，對此，她強調這是大家對她的誤會，也坦承自己沒來過美洲，同時家境也並不是很富裕，金錢的部分，是從小時候辛苦存來的，至於大家提到的到加拿大念書，由於無法兼顧台灣工作和加拿大課業，因此已未去上課。

美麗妄娜出國仍安排不少社交生活。(圖/美麗妄娜 Youtube)

美麗妄娜透露，加拿大的物價很高讓她吃不太消。(圖/美麗妄娜 Youtube)

另一方面，美麗妄娜也解釋在加拿大的生活，她表示當地的物價超乎預期，而她不久前還得了抑鬱症，不僅吃不下飯、也不願與人交談，後來身體更瘦到只剩骨頭，現在才慢慢恢復健康。不過，美麗妄娜仍充滿正能量地說，出國不僅能約同學、交朋友，也能讓她練習講英語，她也鼓勵大家珍惜眼下的人事物。