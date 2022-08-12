黑木華（左）與杉野遙亮（右）下班後在家的「日常對話」，意外引發上班族共鳴。（KKTV提供）

由黑木華、杉野遙亮主演新戲《我的姊姊》改編自知名散文漫畫家益田米莉老師所創作的同名漫畫，人物設定看似單純，30歲、講起話來卻是老江湖等級的姊姊，與初出社會的弟弟同住，下班後在家的「日常對話」，從生活到職場甚至感情指引，看起來在平常也不過的日常，意外引發上班族共鳴，開播後成為本季最受好評的小品日劇。

該劇是黑木華和杉野遙亮首次合作，在練習劇本時，導演希望2人能夠更「慢活」的對話，成功營造出下班後在家放鬆的慵懶感，飾演毒舌姊姊的黑木華金句連發，在第3集對杉野遙亮說出：「所謂的『出人頭地』（日文為『出世』），就是『出生於世』的意思。光是出生在這個世界上，就已經是出人頭地了！」精闢觀點讓許多觀眾讚爆。

對於「白井千晴」這個角色，黑木華說：「她心裡有著堅強的核心意志，不是將話語強壓在別人身上，而是直接深入重點，應該能讓觀眾感到被拯救或是覺醒。人情味、辛辣言語、幽默的平衡感都讓我覺得很有魅力。」而被問到現實生活的她最看重的是什麼，黑木華回答「工作」，解釋因為私生活跟工作息息相關，因此工作就是我人生的軸心。

《我的姊姊》每週四在KKTV更新。