7月消費者物價指數（CPI）超乎市場預期降溫，激勵美股強勁反彈，但專家則警告，如果美國聯準會（Fed）持續升息，將越來越靠近一場比2008年金融危機更嚴重的風暴，且屆時美元將會開始暴跌，而白銀和黃金則會飆漲。

Kitco News報導，歐洲太平洋資產管理公司首席經濟學家兼全球策略師希夫（Peter Schiff）表示，2008年次貸危機是關於呆帳，民眾沒有足夠的資金償還債務，抵押貸款違約激增使房地產市場崩盤，演變成全球性的金融危機。他說，但現在的債務比2008年還要多，一旦出現違約，將變成一場更嚴重的危機。

希夫強調，「這一次，銀行無法獲得紓困」，且他們要不行的時候，情況會變得更糟糕，市場正面臨嚴峻的通膨，Fed也在與通膨對抗，不會再有「TRAP2.0」（不良資產救助計畫），這些銀行都將被允許倒閉。

7月CPI年增降至8.5%，較前值9.1%大幅降溫，也低於預期的8.7%，而扣除能源、食品成本價格的核心CPI則年增5.9%，平於前值。但希夫表示，他不認為這值得高興，且預期未來將有比9.1%還要高的數字，「我們離解決問題還很遠」。

希夫指出，Fed轉向防止「大規模金融危機」，這會造成「主權債務危機」和「美元危機」。美元指數今年已漲9.5%，他認為，未來的風險並沒有被適切的定價，迄今為止，投資人對Fed能將通膨率降至2%抱持幻想，使美元上漲，一旦他們意識到通膨將持續高於2%，美元會開始暴跌，而黃金、白銀則開始暴漲。