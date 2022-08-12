女星小S徐熙娣婚後生下3個可愛女兒，3人也承襲媽媽優良基因，個個長得亭亭玉立，時常受邀登上雜誌封面，其中二女兒Lily許韶恩更是越大越漂亮；Lily不久前才因為參加擊劍比賽的照片引起討論，今（12日）她分享另一項才藝「划槳」，還在板上熱舞秀出逆天長腿，完美比例超吸睛。

小S二女兒Lily是出了名3個姊妹中的小才女，過去小S轉發Lily寫的詩和親手畫的作品都曾令粉絲眼睛為之一亮，7月底Lily一系列代表學校參加擊劍比賽的颯爽模樣又讓人驚艷，可謂是「動靜皆宜」的小美人；多才多藝的Lily今日又分享另一項才藝，在日月潭上划槳，再度變成話題。

在小S女兒中Lily是出了名的小才女，不久前擊劍照才引起討論，今（12日）又PO出在日月潭划槳的畫面，身材越來越好。(圖/ 摘自許韶恩Lily IG)

Lily在個人IG曬出到日月潭划槳的照片和影片，有在板上愜意地擺POSE，也有在壯麗美景和美好陽光下划槳的畫面，還有忍不住站在板上跳舞後站不穩下水的可愛模樣；而Lily穿著短褲展現出逆天長腿，快要追上媽媽小S的程度，更是讓粉絲看了快戀愛。

小S和老公許雅鈞結婚後，生下大女兒Elly（許曦文）、二女兒Lily（許韶恩）和許老三（許曦恩），3人也越長越漂亮，之前Lily過生日時，仙氣爆表的外貌，才讓大票男粉絲搶著喊小S岳母。