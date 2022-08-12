台北市光復南路因遠雄大巨蛋施工導致路面顛簸，民眾抱怨開車行經時像彈跳床一樣上下跳動，影響行車安全，台北市議員簡舒培怒批，北市府過了1個月都沒改善，「遇到遠雄就腿軟」，要相關單位於1周內研議咎責。建管處表示，路面不平部分，將依《建築法》第89條開罰遠雄1.8萬，並限期改善。

簡舒培會勘時表示，北市府為協助大巨蛋完工，近期讓遠雄在光復南路設置地下停車場專用引道，目前施作路型改善工程，卻有民眾抱怨光復南路因施工導致路面顛簸，開車經過就像彈跳床一樣上下跳動，還有機車騎士行經時，物品當場噴飛，影響行車安全。

簡舒培指出，除了路面顛簸，因遠雄改善光復南路的路型，使東西兩側高低落差達1公尺，較低的西側將成大巨蛋的洩水區，周邊居民很倒楣，位在西側路段的里長也憂心未來遇上大雨，里內恐會淹水。

簡舒培怒批，一個月過了都沒改善，北市府都在擺爛，「遇到遠雄就腿軟」，還互相推卸責任，今日路面不平要求改善僅開罰1.8萬，若有人因此受傷怎麼辦，除了開罰還有什麼緊急作法，是否可以要求停工。

簡舒培接著說，高低落差是否導致西側排水量不足，北市府相關單位一周內要研議出結論，她更轟，柯市府為趕著讓大巨蛋順利完工，放任遠雄公司，不顧路面平整問題在光復南路上隨意施工，要民眾與用路人如何安心 。

建管處表示，本來限期遠雄8月12日改善路面顛簸，但今日仍未改善完成，將依《建築法》第89條，開罰1.8萬並限期改善，若第二次未改則勒令停工後開罰3萬，至於路面設計高低差造成積水問題，新工處將找相關機關，依現況提出改善。