台灣手搖飲店林立，各家都有自己的招牌與特色，但不少人習慣用最大眾化的珍珠奶茶來比較。近日就有網友討論，直指店家若是使用鮮奶茶，自己實在無法接受，意外釣出許多鄉民贊同。

網友在PTT女性版PO文「珍奶就是要喝奶精泡的才對味」，他認為喝珍奶，就是要喝奶精泡的才對味，改用鮮奶真的一點味道都沒有，直言以前的珍奶比現在好喝多。

文章曝光引發熱議，許多鄉民紛紛留言：「完全贊同」、「真的，用鮮奶泡反而不愛」、「鮮奶太容易被茶沖淡，想要味道濃反而要加好多糖」、「味覺是誠實的，化學製品就是比較好喝XD」、「+1，都喝珍奶了管他健不健康」、「改用鮮奶，味道不但變淡，然後價格還更貴」、「店員每次問我要不要升級鮮奶茶，我才不要咧」、「紅茶拿鐵根本喝辛酸的」、「奶精才是整個奶茶的醍醐味」。

近年來飲食越來越注重健康、養身，因此不少飲料店紛紛用鮮奶取代奶精，卻意外引發奶茶族反彈，認為店家「聰明反被聰明誤」，更有人直言「會覺得鮮奶茶比較高級，都是商家炒作的手段」。