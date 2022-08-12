民進黨基隆市長參選人蔡適應表示，近日因基隆地區和周邊集水區，比往年的降雨少，導致基隆市中正區、信義區仰賴貢寮淨水場給水的高地社區出現水壓不足、缺水的狀況，造成鄉親生活起居上很大的不便。

為此，他與基隆市議員鄭文婷律師、市議員陳宜、市議員張顥瀚、市議員張之豪、市議員參選人洪森永、市議員參選人曾怡芳、市議員參選人吳驊珈等人，一同邀請自來水公司說明水情狀況。

自來水公司表示，今天傍晚18時整由台灣自來水公司總經理李嘉榮進駐第一區管理處，成立應變中心指揮調度供水;另外，目前已在中正、信義區設置16個取水站，並調派多部水車給水，協助住戶民生用水問題。

蔡適應也要求自來水公司成立應變中心後，要按照現有狀況、先行研擬水後續應變的配套措施，並且提早向市民朋友示警。

蔡適應強調，北台灣是一個同生活圈，適應要呼籲大台北都會區東半部區域(新北、台北、基隆)的所有民眾，與我們一同來節約用水，將水資源做最有效利用，一起度過缺水難關。