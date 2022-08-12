總統蔡英文12日陪同民進黨新北市長參選人林佳龍、民進黨新北市議員參選人到新北市鶯歌碧龍宮參拜，由於她昨日遇到統促黨鬧場，維安等級明顯提升，與會人員須經過3層哨站檢查，不過，現場卻再度被統促黨突破，由於新北市鶯歌區東湖里長呂阿添是全台唯一統促黨籍里長，他當時就坐在廟內聽蔡英文演講，因穿著里長背心，成功突破維安防線。

蔡英文昨日與林佳龍在中和同台，談論18歲公民權議題，致詞時卻遇上統促黨高舉「不要挑起戰爭，我們要和平」看板鬧場，為避免出現同樣問題，國安局今加強維安，上山入口、停車處、廟宇電梯入口處都派駐人員，檢驗進出人員身份，就連包包內的紙張都要逐一檢視，相當嚴格。

不過，74歲呂阿添雖是里長，卻是統促黨籍，他15年前加入統促黨，目前已連任第四屆。呂阿添表示，因為他身穿里長背心才沒有被國安人員攔下，全程也都在聽蔡英文演講，不過他中途腳痛，演講中途就已先行下山。

呂阿添說，不管國民黨、民進黨、統促黨等活動，只要是里民所託，他都會去，不會故意去得罪別人，希望外界勿放大檢視。