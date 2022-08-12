民進黨桃園市長參選人林智堅因論文門爭議，今（12）日下午宣布退選，改由民進黨立委鄭運鵬接棒參選。而總統蔡英文今日也在臉書上表示，她一樣支持林智堅捍衛自己的人格與清白。對此，宅神朱學恒也在留言區表示「笑死，這麼清白讓林智堅選總統啊！」，讓6000多名網友按讚，引發討論。

蔡英文在臉書上表示「一個人的清白是一輩子的」，蔡英文支持智堅尋求後續的救濟，捍衛自己的人格、捍衛自己的清白。更強調「今天立場沒有改變，全體選對會成員，一樣支持林智堅，從選舉的戰場，轉進到他人生的戰場，堅持捍衛自己的人格與清白。戰士的腳步不停，智堅選擇專注人生的戰場，也是考量大局、選擇承擔」。

蔡英文更指出，全體選對會成員都為智堅這一個月以來，連續遭受到的惡意攻擊，感到毋甘，也捨不得看到他被鋪天蓋地的攻擊，負傷堅守戰局，並再次為他當時願意為民進黨，承擔守住桃園的重任表示感謝。最後蔡英文也表示「戰場雖然一分為二，運鵬戰桃園、智堅戰清白。但如同兩天前，我所說的，我們要相信自己的同志。今天我們仍然是帶著相信智堅的心，希望大家支持智堅在自己的人生戰場上，堅定向前」。

而朱學恒就在留言區神回一句「笑死，這麼清白讓林智堅選總統啊！」讓超過6000名網友按讚，紛紛力挺直呼「這不就此地無銀三百兩嗎」、「應該本來在N年後真的有這打算」、「棒球場+論文，一個是錢；一個是誠信。兩樣都有問題的人，還要逼大家去相信，黑的硬要講成白的，還護航成那樣，為了選上真的很可笑」、「這就是清者自清『自己說清就是清！』」。