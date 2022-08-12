鄭雨盛搞笑被指控是「糖果小偷」，特地拍影片公開「道歉」。（摘自IG）

韓星李政宰憑藉《魷魚遊戲》奪下多個視帝獎座，他籌備4年、首度自編自導自演的諜報動作片《獵首密令》10日在韓國上映，雖近日首爾卻遭遇了百年難得一遇的大洪災，仍未澆熄觀眾們的熱情，風光拿下首日票房冠軍，上映3天票房也成功破億。

李政宰也找來好友鄭雨盛共同主演該片，鄭雨盛雖表面上曾3度拒絕過《獵首密令》的劇本，身為導演的李政宰也坦言當時的劇本確實還不夠好，而鄭雨盛每次都會認真的提供意見，看似不挺實質上最相挺，讓他感激在心中。

2人近日勤為該片跑宣傳，也發生不少有趣的插曲，鄭雨盛前往戲院和觀眾打招呼時，與某位手中拿有糖果的粉絲握手，下意識以為是粉絲要送給自己的禮物，就收進口袋裡，留下了滿臉錯愕的粉絲，搞笑被指控是「糖果小偷」，迅速在網路上瘋傳，而當事人鄭雨盛也拍攝影片公開「道歉」，表示願意歸還糖果，並贈送電影周邊作為補償，誠摯的反應笑翻一票粉絲。

鄭雨盛在今（12日）凌晨也在IG曬出他自掏腰包買票到電影院觀賞該片的照片，「偷偷觀看，怎麼會這麼緊張，謝謝。」還興奮地說「各位觀眾，雖然想跑到舞台前跟大家打招呼，我忍住了！」再度引起熱議，讓網友直呼想巧遇。

而鄭雨盛的好人緣更是有目共睹，先前在韓國的VIP試映會，邀來了「防彈少年團（BTS）」成員JIN站台，日前更在IG限動公開他跟美國饒舌歌手史努比狗狗（Snoop Dogg）的對話截圖，透露對方表示很想看《獵首密令》。該片8月26日在台上映。