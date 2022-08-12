澎湃新聞報導，大陸銀保監會有關部門負責人12日針對河南、安徽村鎮銀行弊案表示，村鎮銀行墊付進度，截至11日晚，已累計墊付43.6萬戶、180.4億元（人民幣，下同，約合新台幣784.74億元），進展總體順利。河南、安徽12日先後發布第5期公告，將對單家機構單人本金金額在25萬至35萬的客戶開始墊付。此外，截至今年上半年，大陸中小銀行已處置不良資產6700億元，批准34家中小銀行合併重組。

大陸銀保監會指出，河南、安徽5家村鎮銀行受不法股東操控，通過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等方式，吸收並非法占有公眾資金，性質惡劣，涉嫌嚴重犯罪。村鎮銀行帳外吸收的資金既未繳納存款準備金，也未繳納存款保險費。

根據目前所掌握證據，絕大多數帳外業務普通客戶對新財富集團涉嫌犯罪行為不知情、不了解。由於涉及人數較多，墊付工作量大，為確保墊付工作穩妥實施，採取分批墊付方式，優先墊付普通小額客戶。7月11日以來，河南、安徽先後發布4期公告，分別對5萬元以下、5-10萬元、10-15萬元、15-25萬元的客戶實施墊付。截至11日晚，已累計墊付43.6萬戶、180.4億元，客戶、資金墊付率分別為69.6％、66％，進展總體順利。

按照銀保監會透露的資料推算，此次村鎮銀行取款難事件涉及的群體約有62.74萬戶，資金約為273億元，戶均金額約3.8萬元。

上述負責人透露，在墊付過程中也出現了一些新情況。目前共有14.7萬客戶未登記，除「長期睡眠戶」（帳戶金額100元以下）外，還有少量可疑帳戶，這些客戶可能存在被犯罪分子欺騙、裹挾，冒名開戶，需進一步核實資訊，甄別和判斷交易行為。銀保監會提醒，未登記客戶要抓緊完成登記。

上述負責人指出，銀保監會對一些村鎮銀行「貪大求洋」、偏離主業，違規開展票據業務、大額授信、異地授信，以及通過第三方互聯網平台開展存貸款業務等市場亂象開展專項整治，取得了明顯的效果。村鎮銀行票據業務占總資產比例、大額貸款占各項貸款比例均明顯下降，互聯網貸款已基本出清，互聯網存款大幅下降。目前，還有40家村鎮銀行吸收帳內互聯網存款，餘額39億元。除河南、安徽5家村鎮銀行外，尚未發現其他村鎮銀行存在或持有帳外非法吸收的互聯網存款。

銀保監會有關部門負責人介紹，截至今年上半年，大陸中小銀行共處置不良資產6700億元，同比多處置1640億元；批准34家中小銀行合併重組；經國務院金融委批准，分配了1874億元專項債額度補充中小銀行資本。

在遼寧中小銀行改革方面，上述負責人稱，遼寧省中小銀行改革化險進展順利，全省累計處置中小銀行不良資產3250億元，發行專項債補充了中小銀行資本。依法依規推進遼陽農商行、太子河村鎮銀行處置工作，「下一步將按照『穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈』總體要求，堅持問題導向和目標導向並重，統籌風險防範與深化改革，持續提升監管有效性，多措並舉，增強中小銀行機構實力和抵禦風險能力，更好服務國民經濟高品質發展。」