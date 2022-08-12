歸仁警方現場起獲57株大麻活株和近4公斤的大麻葉。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

2人為求給大麻好的生長環境，還費心於租屋處加蓋溫室。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

台南市歸仁警分局循線在新市區一處透天厝，查獲27歲陳姓男子及26歲曾姓友人於此租屋，2人為求給大麻好的生長環境，不只加蓋溫室還特別養了1隻小黑狗負責看守，警方當場起獲57株大麻活株和近4公斤的大麻葉，將2人依法送辦。

歸仁警分局指出，日前獲報陳男疑似在租屋處與友人曾男共同種植大麻，經檢方指揮，持搜索票入內搜索，果真查獲陳、曾2人及大麻等大批證物。曾男供稱從網路進口大麻籽後，也從網路搜尋資料，自學種大麻，發現沒有想像中困難，未料，好不容易經過2個月時間栽培，正準備要收成，就被查獲了，2人懊惱不已。

警方表示，接獲這起線報埋伏查獲數月之久，總算將嫌犯與大麻都一舉查扣。由於陳男租屋卻加蓋溫室種起大麻，屋主面對員警找上門，得知「房客種大麻」也一陣錯愕。

陳、曾2人落網後，面對大麻流向都支支吾吾，只認網路自學種大麻，對於大麻流向則避重就輕，警方將2人依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，2人均遭裁定聲押獲准。

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