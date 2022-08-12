對於林智堅決定退選桃園市長，新竹市長參選人沈慧虹表示相當不捨，也始終相信林智堅清白與誠信。沈慧虹強調，她不會因為這些事情被打倒，一定會堅定的參選到底！用政績與政見爭取市民支持，把這場仗贏回來！

沈慧虹今（12）日在臉書指出，這次的選舉，國民黨每天鋪天蓋地用抹黑、造謠的方式，對林智堅市長進行人格毀滅，完全忽略政見與願景的討論。

沈慧虹為林智堅抱屈表示，林是經過深思熟慮，為了台灣的團結，為了更多正面的聲音能夠被聽見，在這個台灣關鍵的時刻，選擇了承擔，決定以自己的未來，成全台灣民主的可能。

沈慧虹說，過去八年的努力不會被抹滅，城市的建設與改變要延續，「我們必須也一定要繼續向前」。

沈慧虹也向市民報告，她不會因為這些事情被打倒，一定會堅定的參選到底，用專業、政見、政績，告訴大家她是最值得擔任新竹市長的人。

沈慧虹強調，要讓公共議題重回討論，讓台灣民主回歸正軌，新竹不能走回頭路，「我們共同把這場仗贏回來！」