大陸外交部12日晚間消息，立陶宛交通與通訊部政務次長愛格涅訪台，踐踏一個中國原則，嚴重干涉中國內政，損害中國主權和領土完整。針對愛格涅惡劣挑釁行徑，中方決定：對愛格涅採取制裁措施；暫停與立陶宛交通與通訊部任何形式的交往，暫停同立國國際道路運輸領域交流合作。

之前報導，中國外交部發言人汪文斌11日主持例行記者會時指出，對於立方有關人員挑戰一個中國原則，損害中國主權和領土完整的惡劣挑釁，中方將堅決回擊，敦促立方有關人員不要繼續充當台獨和反華勢力的棋子，更不要在錯誤的道路上越走越遠。

汪文斌表示，對立陶宛反華勢力蓄意侵犯中國主權，粗暴干涉中國內政的行徑表示強烈譴責。

汪文斌說，一個中國原則是國際關係基本準則，也是中國同包括立陶宛在內的所有國家發展雙邊關係的政治基礎。《中華人民共和國和立陶宛共和國建交聯合公報》中清晰載明，立陶宛政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，立陶宛政府承諾不與台灣建立官方關係和進行官方往來，但立方一再違背承諾，是赤裸裸的背信棄義。