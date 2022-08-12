資深女藝人楊繡惠不久前公開與白雲的摟腰、十指緊扣照片，讓演藝圈星友和粉絲都炸鍋，隔天兩人又發文澄清，表示一切只是在開玩笑，楊繡惠後來還幽默貼出分手照，可惜單身5年毫無新戀情。不過，現她的感情似乎出現一絲轉機，可見白雲跟她一起見家長，甚至連洞房日期也定了下來。

12日楊繡惠貼出白雲提親照，畫面中的他熱情張開雙手，和楊繡惠的爸媽很自然地站在一起，四人同框很有一家人的感覺，可見與準岳父母的相處，應該是十分熱絡、融洽，見此，楊繡惠笑著表示，白雲確實來對她提親了，再次驚動演藝圈好友，粉絲們也湧入貼文點讚，讓該貼文在短短1小時就破萬。

楊繡惠先前曾「認愛」白雲，還在臉書高調跟大家分享。(圖/楊繡惠 fb)

白雲同框楊繡惠畫面超閃，讓楊繡惠笑稱白雲跑來提親。(圖/楊繡惠 fb)

星友們包括符瓊音、鄭仲茵和藝人唐從聖，都趕緊來留言：「我真的會被姐笑死」、「看來，我真的得去買紅包袋惹」、「中元節來提親？」豬哥亮愛女謝金晶則笑虧她說：「Hahaha～白雲哥真的很會挑日子提親耶，希望姐跟姐夫永遠幸福」，而歌手兼主持人許志豪則熱血表示：「我願意幫忙開禮車、也能當招待」。

針對中元節提親，楊繡惠笑稱：「哈哈，今天是中元節厚」，不過她口中的提親也已是過去事，無法改選良辰吉日提親，現在最重要的是跟白雲的新生活，讓她內心非常高興、激動，現年57歲的她，很重視纏綿悱惻一事，讓她搞笑直呼：「那等清明節再來圓房」，粉絲看見認為很有趣，直喊：「姐夫真的不是人」、「阿姐是不是～姐夫這個月太忙了！」、「白雲也想當國民姐夫耶」，引起話題。