阿喜和侯彥西劇中組成「怪咖CP」，相當吸睛。（Disney＋提供）

阿喜曾筆戰酸民到凌晨不睡覺，現在學會正面看待。（鄧博仁攝）

「宅男女神」林育品（阿喜）去年9月和無尊爆熱戀，她認為感情是私事，不喜歡攤在陽光下，如果太聚焦，感情發展會有壓力，「我們都不是會放閃的人，一方面也擔心不符合大家期待，反正就是順其自然。」

她提到以往的感情模式，對方都得先成為非常信任且很日常的朋友，一段感情才算成立。但相較於穩定的感情或婚姻，她反而比較想要有小孩，超級行動派的她在《正義的算法》一殺青就立刻預約凍卵，打排卵針引起腹脹，來一度增胖7公斤，「我的未來藍圖是有小孩的，生小孩會有時間限制，凍卵是幫自己延長時間。」

阿喜認為婚姻不一定要有，因為責任重大牽連太多，加上現在工作狀況要經營婚姻會有點吃力。她還曾開玩笑問身邊基因優秀的男性友人要不要「貢獻」一下，因她不排斥先有後婚。

她在影集《正義的算法》飾演光鮮亮麗的資深律師，還負責修水電，獨立又可靠，吸引侯彥西飾演的徐達恩瘋狂追求，2人的超台土味情話製造不少笑料，「怪咖CP」很吸睛。現實生活中，阿喜自認是「怪咖吸塵器」，外型甜美的她常被怪叔叔騷擾，也自招容易被「怪人」吸引。

阿喜想要小孩已先凍卵。（鄧博仁攝）

她率真自然的個性在綜藝主持上有不錯成績，再轉戰戲劇圈，她坦言剛開始有很大的障礙，尤其搞笑形象太深刻，拍戲時常聽到導演說：「我希望不要看到阿喜。」令她陷入困惑，「演戲時都會投射一些自我在角色中，如果說不要看到阿喜，為什麼還要找我演呢？」也曾因酸民在網路上惡意批評，和他們筆戰到凌晨3、4點。

然而接演舞台劇《三人行不行》時挑大樑主演女主角，1個人分飾10幾個角色，全場110分鐘沒有中場休息，相當考驗演技，阿喜備感壓力。沒想到演出結束後，收到一張觀眾的正面反饋回條：「妳居然可以演戲，真的很不敢相信，很有誠意認真準備，期待之後戲劇演出。」讓她受到很大的鼓勵，開始學會只看正面的留言，「100個人裡面只要有1個人這樣說，就會很鼓舞。」之後還想挑戰深層內斂的角色。

入行至今，阿喜的警察爸爸從極度反對到成為頭號粉絲，她笑說當時在進行「宅男女神」投票，爸爸不僅號召警局所有同仁1人1票，甚至到監獄發放她的海報要獄友支持，現在還會打電話「介入」她的工作說：「妳寫真書這樣沒有誠意喔。」雖然阿喜頻說爸爸好煩，但言談中充滿對他的感激。