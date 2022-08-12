台灣天后蔡依林不久前因未公開在網上表態支持「一個中國」，相較於多位在網上表態的台灣藝人出現落差，被大陸網民怒批暗挺台獨。不料一波未平一波又起，在德商PUMA發佈的新一輯廣告中，身為代言人的蔡依林再度因品牌抵制新疆棉的老問題再次陷入辱華風波。

綜合陸媒報導，去年新疆棉花爭議與洋品牌辱華問題鬧得沸沸揚揚時，兩岸三地一些明星急著與拒用新疆棉的品牌割席，但當時代言PUMA的蔡依林並未表態。這次PUMA釋出的新波鞋廣告，瞬間又喚醒了大陸網民的記憶，再次抨擊她是雙面藝人、假解约、炒作愛國人設等，呼籲對她全網封殺，要求她滾出中國土地。蔡依林暫未就此做出回應。

日前在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台風波中，不少在大陸發展的藝人陸續在微博轉發「一個中國」圖卡，蔡依林也受到表態的壓力。因為蔡依林一直無視網民的要求，未轉發「一個中國」圖卡，據說一夕之間微博掉了30萬粉絲，甚至還因此被挖出過去受訪的談話內容，遭到部份網民的攻擊，最後大陸《央視》也因此將其作品下架。