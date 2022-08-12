日韓籍女星張佐緒里，曾在夯綜《我們結婚了》和男星鄭亨敦組成「現實夫婦」，隨著從節目離開、結束假想夫妻，她也逐漸消失在演藝圈，15年過去，外界都相當好奇她的近況，有節目找到她本人，她也吐露這段時間的辛酸，更忍不住落淚。

張佐緒里近日接受網路節目「近況奧運會」（근황올림픽）訪問，坦言自2007年後，是她時隔15年再次出現鏡頭前，她也交代這段時間的生活，原來她婚後發現和丈夫想法很不相同，因此已離婚目前獨自撫養女兒。

張佐緒里談起15年間的辛酸。(圖／取自근황올림픽的YouTube)

而她某次在百貨公司遇到在韓國的阿姨，但對方卻裝作不認識她，事後才知道原來阿姨覺得她獨自在韓國養小孩是很丟臉、羞恥的事，要她回日本「躲著活下去」，這讓她相當震驚與衝擊。她這段時間為了養孩子，做過很多兼職，坦言雖然現在能笑著談這些事，但當時她哭了很長一段時間，「甚至曾經好幾次有不好的想法」，而說到這段經歷，還是讓她忍不住流下眼淚。

之後為了孩子她知道不能這樣，所以現在想要笑著活下去，因此鼓起勇氣回到韓國，但不確定這樣子的生活是否真的令人丟臉，主持人也暖心安慰她獨自扛起養孩子責任，反而很有擔當。

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