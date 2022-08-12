民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲風暴燒不停，繼台大撤銷其碩士學位後，中華大學也將有動作。林智堅終於承受不住外界與黨內質疑，宣布退選，由立委鄭運鵬出馬參選。資深煤體人謝寒冰表示，鄭運鵬有論述能力及創新的點子，絕對不是簡單的對手。

民進黨改由鄭運鵬出戰，謝寒冰12日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，民進黨8成支持者會回歸鄭運鵬，但是過去民進黨對學術倫理踐踏太深，中間選民非常不喜歡國民黨的人，會寧願選擇去投民眾黨參選人賴香伶，或是不投票，不會再回到民進黨這邊。民進黨在桃園可說傷得很重，蔡英文當時不「換堅」是有道理的，因為傷害已經造成了，換了一樣會受傷。

謝寒冰接著表示，民進黨「換堅」卻不承認錯誤，疙瘩還是會跟著民進黨走，因為它還是在踐踏台灣的學術，還是跟台大、中華大學敵對。所以在這種情況下，中間選民很難回來，恐寧可選擇不投票，也不會去支持民進黨。

謝寒冰認為，「換堅」前，國民黨參選人張善政的勝負，就看他能不能夠讓大家對他開始印象深刻，也就是在民進黨不斷在自爆時，跳出 來吸引別人的目光，剩下的就等林智堅自爆就好。但現在換上鄭運鵬，鄭運鵬縱有千百般不是，但是他的口才比林智堅好太多了，也比林智堅更清楚林智堅的論文；鄭運鵬還有論述能力及點子，像當年「再怎麼野蠻」的口號，就是他想出來的，除了創新的能力，反應也很快速，絕對不是簡單的對手。