南韓國防部官員12日表示，政府正努力加速推動「薩德」反導系統（THAAD，末段高空區域防禦系統）恢復正常運轉。前一天，南韓總統室表示，位於慶尚北道星州郡的駐韓美軍「薩德」基地，將於8月底前後基本恢復正常運轉。尹錫悅政府計劃將「薩德」的臨時部署改為正式部署，並稱其為「基地正常化」。

10日，中國外交部在介紹9日中韓外長會談內容時，針對南韓前總統文在寅任內提出的「薩德三不」，在原有的「三不」，即「不加入美國MD（飛彈防禦），不追加薩德系統，不發展韓美日三方軍事同盟」的基礎上，增加了代表限制「薩德」運用的「一限」，並主張稱：「韓國政府對外公布了三不一限政策。」由此引發了爭議。韓媒指出，「一限」是指限制現有「薩德」的實際運用，「基地正常化」或將與此衝突。

「薩德基地正常化」是尹錫悅的競選承諾。南韓總統室方面11日表示，「薩德」系統是確保國民生命與財產安全不受朝鮮核導威脅的自衛性防禦手段，關乎南韓國家安全主權，不容妥協。總統室高層相關人士稱，前屆政府從未就「薩德三不」相關事宜向現屆政府介紹情況，或提供相關資料。正如此前對此表態的那樣，「薩德三不」並非現屆政府要繼承的協議或約定。現屆政府有現屆政府的立場。南韓國防部長官李鐘燮也表示，不會因中方反對而改變「薩德」基地正常化政策。

據南韓《朝鮮日報》報導，外交界分析稱：「中國此舉或旨在牽制「薩德」基地擬於8月底實現的正常運行。」此前中國一直以星州駐韓美軍的「薩德」雷達可以探測到中國為由提出抗議。也有分析認為，這樣做是為了提高中國國家主席習近平的訪韓門檻。也就是說，為了促成時隔七年的訪韓，要讓韓國在「薩德」問題上拿出誠意。

而在中韓兩國間對於「薩德三不一限」出現意見分歧的第二天，韓國政府首次公布將於8月底正式部署「薩德」的日程，也引人關注。

據韓聯社報導，有分析認為，受當地居民反對影響，「薩德」基地目前難以實現地面自由出入，南韓政府下一步將致力於確保基地的地面正常出入。由於國防部正在進行的環境評估等工作難以在8月底之前結束，南韓政府或意在先恢復物資補給等基地的正常運轉。

2017年4月部署在慶尚北道星州郡的「薩德」反導系統，目前處於臨時部署狀態。「薩德」的正式部署是指改善韓美官兵工作生活條件、保障各種物資和材料通過陸路進入基地、完成「薩德」基地內部分美軍設施用地的批准使用程序等。為此，必須成立由「薩德」基地附近居民等組成的環境影響評估協商機制，據《環境影響評估法》進行一般環境影響評估。由於當地居民的反對，還未能建立相當於第一步的協商機制，無法進行一般環境影響評估，因此「薩德」處於臨時部署狀態。但韓國政府若為正式部署「薩德」，強制解散堵在「薩德」基地入口的居民，預計會發生衝突。