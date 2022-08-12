瘦子首度登上台北小巨蛋開唱，熱情與粉絲互動。（粘耿豪攝）

瘦子首度登上台北小巨蛋開唱，賣力飆唱。（粘耿豪攝）

金曲饒舌天團「頑童MJ116」團員瘦子（E.SO）12日起一連3天在台北小巨蛋舉辦「地囚人」演唱會，共吸引3萬粉絲朝聖。瘦子將升格人父，迎來女兒誕生，老婆Jennifer臨盆倒數，挺著大孕肚現身演唱會，工作人員開玩笑說，希望Jennifer在現場不要聽得太過激動，擔心她會在現場生出來。

外型帥氣的瘦子，被封為「行走費洛蒙」，一開場身穿一襲帥氣灰色造型服飾，熱唱〈Way Up〉揭開序幕，接連飆唱〈達文西〉、〈祖先〉等快歌，他開心向粉絲打招呼，「台北市你們今天晚上好嗎？這場演唱會等很久，今天晚上我有15000個字要唱，如果你們會唱的話，希望你們可以幫我一起」，引起歌迷瘋狂尖叫。

瘦子老婆懷著大孕肚，現身小巨蛋力挺。（讀者提供）

瘦子老婆懷著大孕肚，現身小巨蛋力挺。（讀者提供）

他熱唱〈稱讚她的美〉前，坦言演唱會一開始有點忘詞，自嘲說：「看到大家很嗨，慌了一下，算了，我反正就很會忘詞。」當大螢幕拍到台下許多穿著性感的女粉絲，他直說：「我很喜歡女孩子，女孩子通常都香香的，所以我寫了滿多歌給女生。」身為準爸爸的他，有感而發表示，自己見證了一個女孩子（老婆）懷孕的過程以後，更加了解到女人是多麼偉大，女人是非常勇敢有智慧美麗的，他霸氣說：「比我們這些有小雞雞的男生強太多了。」

瘦子這次與團隊耗資6600萬元製作打造沉浸式太空體驗舞台，把小巨蛋化身宇宙，主舞台變為地球廢墟，充滿的太空科技感。他近期積極排練，專心背1個月的歌詞，一連飆唱20首歌曲，總共15000字的歌詞，瘦子自豪說：「算是有信心吧。」瘦子擁好人緣，攻蛋首日好友、OZI、王陽明、吳卓源、羅時豐等人到場欣賞。

吳卓源今晚到小巨蛋支持瘦子演唱會。（粘耿豪攝）