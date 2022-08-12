比莉重返幕前主演台劇《媽，別鬧了！》，收放自如的演技擄獲許多觀眾的心，近來釋出新單曲〈比莉卡厲害〉，由兒子周湯豪（Nick）一手包辦詞曲，更使用「比莉卡厲害」、「比你還厲害」雙語諧音梗。她日前拍攝MV，周湯豪再次擔任導演及總策畫，現場還當起樂手彈吉他，母子互動默契十足。

比莉在拍攝現場配合歌曲情節接連換上多套華服，其中一套亮橘連身復古褲裝，相當吸睛，她當天看到周湯豪忙碌許多拍攝的前置作業，心疼得吐露了媽媽的一番真心話：「Nick可以幫我寫歌、拍MV，真的很開心，Nick是很喜歡付出的小孩，Thank you so much！」只見周湯豪突然一臉害羞，趕緊將話鋒一轉，提醒大家要追蹤按讚比莉的IG。

向來馭百變造型的比莉，回憶起過往Disco黃金年代，每到假日大家都會比賽誰穿得最厲害，下班先到朋友家集合把舞練好，還會去剪布訂做衣服，她笑說：「一個動作可以跳一個晚上，動作在骨子裡、血液裡，跟自己融合在一塊。」