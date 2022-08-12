澎湃新聞報導，大陸銀保監會有關部門負責人12日針對各地爛尾樓善後工作強調，銀保監會已加強與住建部、中國人民銀行等部門協同配合，積極研究推動「保交樓、穩民生」。推進壓實地方責任，在地方黨委政府相關工作安排的總體架構下，摸清情況、實事求是、科學分類、精準施策。銀保監會積極引導金融資產管理公司（AMC）回歸本源、專注主業，發揮逆周期功能，持續加大對金融和實體企業風險化解的支持力度。

上述負責人稱，銀保監會積極指導銀行在配合地方政府壓實各方責任的有序安排下，積極主動參與合理解決資金硬缺口的方案研究，做好具備條件的信貸投放，千方百計推動「保交樓、穩民生」。銀保監會指導銀行穩妥實施房地產金融審慎管理制度，堅持風險可控，穩中求進開展工作，做到金融風險防控「不缺位」。

上述負責人說，下一步銀保監會將落實好房地產金融審慎管理制度，有效滿足房地產企業合理融資需求，大力支持租賃住房建設，支持項目併購重組，以新市民和城鎮年輕人為重點，更好滿足剛性和改善性住房需求。加強與各方工作協同，配合積極推進「保交樓、穩民生」工作，依法依規做好相關金融服務，促進房地產業良性循環和健康發展。

銀保監會相關部門負責人表示，近年來，銀保監會積極引導金融資產管理公司（AMC）回歸本源、專注主業，發揮逆周期功能，持續加大對金融和實體企業風險化解的支持力度。同時穩妥處置和化解華融公司風險，推動金融資產管理公司改革轉型。

據指出，目前5家全國性AMC收購金融機構不良資產占銀行業機構全部批量轉出不良資產規模的80％以上，仍然是不良資產收購主力軍。此外，AMC積極參與中小金融機構改革化險和救助受困房企，配合地方政府「保交樓、保民生」，保障了26996套商品房按期交付，解決拖欠農民工工資5500萬元（人民幣，下同）。

談及中國華融的化險工作，上述負責人表示，在中共中央、國務院堅強領導下，銀保監會會同有關部門，按照市場化、法治化原則，積極穩妥指導華融公司開展風險處置工作。引入中信集團等5家戰略投資者，完成增資420億元，股權結構得到優化。華融公司堅決推進瘦身健體，先後成功轉讓4家金融子公司，在整個風險處置過程中，華融公司依法兌付境內外全部到期融資，未發生一筆違約，集團流動性總體保持穩定。