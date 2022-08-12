論文門、球場門、加上台大學倫會的判定之後，國民黨立委賴士葆認為，蔡英文補刀對抗台大，引發社會全面撻伐的負評外溢效果，影響到民進黨的選情，所以選對會陣前換將

賴士葆披露，表面上的理由說不要讓選戰失焦，要退選好好捍衛自己的清白，林智堅出席中華大學學倫會的說明，抱怨教授問題先射箭再畫靶，他心知肚明不會有樂觀期待的結果，所以林智堅先行引退。

賴士葆認為，事實上林智堅、蔡英文和民進黨的立場與社會大眾的認知背道而馳，大家相信台大，不相信林智堅、蔡英文和民進黨。這是關乎學術倫理和誠信的問題，卻被民進黨打成政黨抹黑攻擊，這是 一錯再錯。

賴士葆分析，在絕大多數綠委選擇沉默的同時，鄭運鵬陪同林智堅開記者會力挺，當 林智堅的人設已經崩壞，鄭運鵬的價值判斷與林智堅是站在學倫會的對立面，就是站在民眾的對立面。

賴士葆強調，鄭運鵬要反守為攻贏得勝利，很難讓人驅除過去一丘之貉的印象。林智堅退出說要到下個戰場捍衛清白，論文門還沒有結束，鄭運鵬將繼續背負他過去選擇挺堅的包袱打選戰。