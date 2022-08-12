大同（2371）在大股東王光祥等新經營團隊入主後，即使人事變動風波不斷，不過在組織調整、控管成本、改善體質，加上核心事業轉盈與轉投資房地產建案認列下，上半年每股純益0.41元，優於去年同期的0.23元，並繳出了連續五個季度獲利的成績單。

大同董事會12日通過半年報，根據財報顯示，上半年合併營收144.8億元、年增3.6%，歸屬母公司淨利9.6億元、年增82.9%，每股純益0.41元，優於去年同期的0.23元。

其中，本業的營業利益成長率更達200%以上，第二季單季每股純益為0.18元，這也是大同自王光祥、鄭文逸等大股東取得經營權後，除了第一個完整季度虧損以來，連續第五個季度獲利。

大同12日董事會並決議，未來一年內將內總金額10億元以內，對轉投資的精英電腦持續增加持股，公告顯示，在過去一年來，大同已以平均每股22.23元、合計4.08億元，加碼精英約1.83萬張持股，目前累計在精英持股已達30.65%。

此外，大同金雞母尚志資產董事會成員也有異動，的西門町大地主、永鑫多媒體公司董事長吳振隆，近一年來大幅增加大同持股超過3%、名列大同十大股東之一，在這次法人代表改派中，進入尚志資產董事會。