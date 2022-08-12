軍事新聞網站「Breaking Defense」11日報導，美國智庫近期的一連串兵推，顯示在美軍武力介入且台灣不放棄抵抗下，中國大陸成功佔領全島的可能性「極低」，但美軍恐損失500架飛機、20艘水面艦艇和2艘航空母艦；而戰爭的勝敗關鍵，則包括美軍是否在台預置兵力、大陸是否全力投入、共軍兩棲艦隊能否生存、日本是否積極參戰、核武是否發揮作用等。

根據報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）8月初進行了一連串兵棋推演，前提條件包括中國大陸攻打台灣、美國已決定武力干預、台灣將兵力集中於台北附近但初期遭癱瘓、武裝衝突不會升級為核戰，以及日本同意開放美軍使用基地，但除非遭直接攻擊，否則不會積極出兵等。

CSIS資深顧問坎西恩（Mark Cancian）指出，結果顯示在美軍武力介入且台灣不放棄抵抗下，中國大陸攻勢可能被完全阻止，至少也會陷入僵局，成功佔領全島的可能性「極低」；但各方都會面臨慘重損失，如美軍可能在短短數週內失去500架飛機、20艘水面艦艇和2艘航空母艦，對其海外武力投射能力造成「災難性後果」。

在和兵推的參與者進行討論後，「Breaking Defense」歸納出決定戰爭勝敗的幾個關鍵，包括若將美國陸戰隊濱海團（Littoral Regiment）提前部署至台灣，其反艦火力將對共軍攻勢造成重大影響；但此舉同時也是嚴重的挑釁行為，且無法在大陸發動攻勢後進行，後續補給更難以進行。

另外，若中國大陸為防備美軍對其本土設施的攻擊，未全力對台發動攻勢，則美軍將在壓力大減下迅速獲勝，將數量有限的共軍「徹底擊敗」；而美軍與盟友的首要目標將是大陸兩棲艦隊，因為其關係到共軍能否順利登陸並隔海維持補給線。

在這種情況下，若中國大陸對駐日美軍基地發動先制攻擊，讓日本獲得直接參戰的理由與意願，則共軍兩棲艦隊將遭遇毀滅性打擊，美日先進潛艦在其中發揮關鍵作用；前述CSIS資深顧問坎西恩之子馬修（Matthew Cancian）指出，若北京決定攻擊日本領土，便須「一不做二不休」，同時對自衛隊發動全面打擊，才能避免憑空多出一名手握大量先進戰力的對手。

最後，雖然此次兵推將想定限制於傳統戰爭範圍內，但在「新美國安全中心」（CNAS）6月公開的兵推中，卻允許雙方動用核武，讓美方雖認為自身核武足以確保北京不敢輕舉妄動，卻也在選擇攻擊目標時綁手綁腳，以避免情勢升級，導致己方戰況陷入不利。