今年全台唯一搶孤活動「恆春豎孤棚」12日晚間熱鬧登場，雖受疫情影響參賽隊伍減至18隊，但仍齊聚各地好手。（謝佳潾攝）

今年全台唯一搶孤活動「恆春豎孤棚」12日晚間熱鬧登場，雖受疫情影響參賽隊伍減至18隊，但仍齊聚各地好手。（謝佳潾攝）

今年全台唯一搶孤活動「恆春豎孤棚」12日晚間熱鬧登場，雖受疫情影響參賽隊伍減至18隊，但仍齊聚各地好手。（謝佳潾攝）

除搶孤選手身手矯健外，孤棚下的觀眾們也不遑多讓，賽前一場「搶孤品」激出大家的好勝心。（謝佳潾攝）

今年全台唯一搶孤活動「恆春豎孤棚」12日晚間熱鬧登場，雖受疫情影響參賽隊伍減至18隊，但仍齊聚各地好手，宜蘭搶孤好手也組隊出征，而因文化部認為競賽會場離東門古城太近要求遷址，因此今年也是東門搶孤最後賽事。

「北頭城、南恆春」，每到中元節，宜蘭頭城、屏東恆春都會依古禮舉行搶孤活動，藉此奠祭孤魂、祈福，但受疫情影響，頭城至今連3年停辦，恆春則繼去年停辦後今年復辦，成為全台唯一搶孤賽事，而參賽隊伍雖從以往32隊減至18隊，不過冠軍獎金從30萬提高至35萬。

規模看似縮減，但魅力絲毫不減，不僅吸引千人觀賞，也齊聚各地好手參賽，曾奪冠的「宜蘭杏輝藥品搶孤隊」再次前來參賽，盼再拿下寶座。

晚間8點48分吉時一到，各隊好手奮力往上爬，耆老說，孤棚柱上的牛油是一大關卡，厚重的牛油既防水又滑溜，增加選手攻頂的困難度，賽事分為2階段，首先由隊員疊羅漢攀爬刮掉孤柱牛油，再由攻旗手攀上13公尺高的孤棚頂搶旗子，過程緊張刺激，每個動作都令現場民眾看得目不轉睛。

除搶孤選手身手矯健外，孤棚下的觀眾們也不遑多讓，賽前一場「搶孤品」激出大家的好勝心，當屏東縣長潘孟安、恆春鎮長陳文弘等人從舞台上灑下糖果時，舞台下的每個人瞬間身手敏捷開搶，還有人開傘接糖，場面熱鬧不已。

「今年搶孤別具意義。」陳文弘指出，每年恆春豎孤棚都辦在東門古城旁，但因文化部認為競賽會場離古城太近，已要求遷址，因此今年恆春搶孤不僅是全台唯一一場，也是東門搶孤的最後賽事，活動結束後將與相關單位另尋適合場地。