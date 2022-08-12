澎湃新聞報導，大陸中央氣象台12日18時發布高溫紅色預警：預計8月13日白天，陝西中南部、四川東部、重慶、河南、湖北、山東南部、安徽、江蘇、上海、浙江、福建、江西、湖南、貴州北部和東部以及新疆南疆盆地東部、內蒙古西部等地有35～39℃高溫天氣。

其中，陝西東南部、四川東部、重慶、湖北西部和東南部、湖南北部、江西北部、安徽中部和東南部、江蘇南部、上海、浙江中北部等地的部分地區可達40~42℃，局部地區可超過42℃。

澎湃新聞報導，從中國氣象局獲悉，這是高溫預警的最高級別，也是今年中央氣象台發布的首個高溫紅色預警。

到底有多熱才會發布高溫紅色預警？大陸國家級首席預報員、中央氣象台正研級高級工程師馬學款表示：「中央氣象台發布高溫紅色預警的標準是，過去48小時4個以上省分部分地區連續出現最高氣溫達40℃以上，且預計上述地區高溫未來仍將持續。」

馬學款表示，針對高溫天氣，有關部門和單位應按照職責採取防暑降溫應急措施；停止戶外露天作業（除特殊行業外）；對老、弱、病、幼人群採取保護措施；有關部門和單位要特別注意防火。