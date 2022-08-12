2022年亞太暨台灣永續行動獎，12日在台北世貿一館，盛大舉行頒獎典禮，副總統賴清德及該獎總召集人簡又新等貴賓，擔任致詞嘉賓及頒獎人。東海大學繼去年獲得四金一銀之後，今年再度獲得三金三銀二銅的佳績，連續兩年都是全國大專院校中獲獎最多的學校，代表東海大學對於SDGs的投入與承諾，再次獲得最高的肯定。

亞太永續行動獎中，東海大學以AI Technology for SDGs，獲得金獎，另獲得三銀一銅。在台灣永續行動獎方面，東海則囊括「水環境教育1+1>2」、「永續影響力共創平台」兩項金獎；「從勞作教育到永續公益助學」則獲得銅獎。

東海大學近年來積極累積學研能量，推動四大永續構面的倡議與行動，在永續校務治理的架構下，有步驟、有系統的從議題倡議、創新方法到行動實踐，都能展現出積極性、創新性與影響性，是該校能夠持續獲獎的關鍵。

整體來說，今年東海在生態永續構面獲得1金1銀、經濟永續2金、社會永續2銀，文化永續則獲得1銀1銅，四大永續構面都有獲獎，顯示東海大學將SDGs結合中長期校務發展的永續校務治理策略，在多項SDGs議題都能創新突破，並展現卓越成效。

東海大學長期關注永續發展，深切了解人才培育是實現永續發展的基石，近年也持續在各項永續評比中有優異的表現，包括連續2年獲得TCSA台灣永續典範大學獎、遠見雜誌大學USR傑出方案兩度獲得首獎、連續3屆獲頒台中市低碳永續城市傑出貢獻獎，並連續3年在THE世界大學影響力非醫學類私校中排名全國第1，卓越成績備受肯定。

東海在前校長王茂駿、現任校長張國恩的接棒帶領下，以「博雅為本、科技為用」的精神，積極回應社會議題，也擘劃未來大學人才培育方向。今年度起，並由副校長張嘉修，擔任永續長，成立永續發展辦公室，並在校園內建構「智慧碳中和園區」，推動整合AI及淨零碳排的教育訓練、產業鏈結及科技研發，未來更將結合通識教育和勞作教育的改革，以期能在社會責任與永續發展上發揮更大的社會影響力。

面對永續發展的挑戰，東海大學以教育的力量，肩負起永續典範大學的使命與社會責任，攜手全校師生，持續以各種創新的想法與行動，為實現共好社會與永續未來的願景而努力。