財政部長蘇建榮今日到台北市天母棒球場，為味全龍主場開球，也進一步推動雲端發票。談到表現，蘇建榮笑提分身「萬磁王」(前義大犀牛隊外野手蘇建榮)。

蘇建榮表示，小學時候有摸過棒球，長大就很少摸過，「不過，我還有一個分身『萬磁王』」。談到今天的表現，蘇建榮說，練球時還不錯、上場就有點歪掉。

蘇建榮自2018年中出任財政部長，當時維基百科「財政部長蘇建榮」頁面連結居然是同名同姓的前義大棒球隊（後由富邦悍將接手經營）外野手蘇建榮，當時網友還笑稱：「新萬磁王，怎麼會是你」

不過，提及近期才剛落幕的彰銀股權案，蘇建榮表示，彰銀經營權之爭在今年8月10日正式解決，台新金與財政部雙方同意和解，感謝最高法院和調解委員的辛勞。

蘇建榮表示，也感謝台新金董事長吳東亮願意放下，讓財政部可以確保公股的權益，未來如果能夠與台新金合作，當然也很樂意，也希望彰銀放下爭議包袱之後，經營的績效可以更好。