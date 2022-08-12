副總統賴清德今接見美國「布魯金斯研究院」學者專家訪問團，感謝訪賓在印太區域關鍵時刻組團來訪，並表示，台灣不分黨派，沒有人藉由此次中共的軍演，進一步刺激中共來取得政治利益。

賴清德致詞時指出，他曾在2016年時，以台南市長的身分前往「布魯金斯研究院」拜訪，今天非常開心能在總統府，歡迎來自「布魯金斯研究院」的訪團成員。

他指出，「布魯金斯研究院」擁有106年的歷史，是全世界公認最好的智庫之一，相關研究對美國政府具有決策影響力，同時也受到國際政壇關注。在印太區域的關鍵時刻，不畏疫情組團來訪，他要特別表達感謝之意。

他說，今天非常高興見到團長何瑞恩（Ryan Hass）先生，他常在媒體專欄看到何瑞恩的文章，非常佩服，也感謝團長長期對台灣的關注及支持，並祝福訪團此次來台訪問行程順利。

他提到，面對此次中國軍演，台灣社會表現得非常理性，老百姓的生活很平靜，不去挑釁，但也沒有恐懼，大家都不受影響。

他說，台灣在蔡總統的領導下，非常謹慎、理性、團結地面對中國此次軍事演習。大家可以看到，台灣不分黨派，沒有人藉由此次中共的軍演，進一步刺激中共來取得政治利益。這也符合過去蔡總統所說的，台灣對中國的善意不會改變、對中國的承諾不會改變、台灣不會在中國的壓力下屈服，也不會走回對抗的老路，台灣會堅持以和平、對等、民主、對話的方式來處理兩岸問題。

他指出，即使面對威脋，台灣不會放棄民主、多元、尊重人權的生活方式，期盼美國及民主世界能持續關注台海的穩定及和平。此外，台灣的經濟表現更強，就更能保護自己，也能為國際社會做更多事，期盼未來台灣能加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）或與美國簽訂「雙邊貿易協定」（BTA）。