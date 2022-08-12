國際大交流、文化大復興，林佳龍台灣客社海內外後援會成立。(摘自林佳龍臉書)

林佳龍表示，未來若當選市長，一定會擦光、擦亮新北客家招牌，讓客家文化走出台灣。(摘自林佳龍臉書)

林佳龍台灣客社海內外後援會成立。(摘自林佳龍臉書)

民進黨新北市長參選人林佳龍非常關注客庄文化，台灣客社社長陳彩仁及近百位客家社團領袖、幹部，在立委吳秉叡、張宏陸陪同下，成立林佳龍台灣客社海內外後援會。林佳龍表示，他若是當選新北市長，一定會擦光、擦亮新北客家招牌，讓客家文化走出台灣、強化和國際的連結。

林佳龍12日在臉書貼文表示，新北約有67萬客家人，在不同行政區與行業裡，都可以看到客家人「煞猛打拚」的身影，共同在新北這塊土地上，發展出各具特色的客家美食、美景、節慶等文化，凝聚出新的客家情感與認同。​

​ ​

林佳龍接著表示，在台灣近代史、華人文化圈，甚至是在國際多元族群文化的發展上，台灣的客家移民過程非常重要。尤其新北各區的客庄文化豐富且細膩，包含了歷史、語言、文物、建築等有形與無形的文化資產，並具備發展觀光旅遊的條件。​

​ 林佳龍允諾指出，他若是當選新北市長，一定會擦光、擦亮新北客家的招牌，讓客家文化走出台灣、強化和國際的連結。並希望能以此為根基，厚植新北的文化實力，讓這座包容了多元族群的城市，迎來新的氣象與志氣，我們一起努力。

林佳龍並表示，感謝台灣客社社長陳彩仁及立委吳秉叡、張宏陸，偕同近百位客家社團領袖、幹部，聯合成立海內外客家人林佳龍後援會，在翻轉新北這關鍵戰役中，給予最大的支持。