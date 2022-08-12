鷄籠中元祭12日晚間舉行中元普度，除歷年都有的三連桌外，今年也特別提供嬰兒桌，讓早夭的老大公們也能享用。（張志康攝）

鷄籠中元祭12日晚間舉行中元普度，除歷年都有的三連桌外，今年也特別提供嬰兒桌，讓早夭的老大公們也能享用。（張志康攝）

鷄籠中元祭12日晚間舉行中元普度，除歷年都有的三連桌外，今年也特別提供嬰兒桌，讓早夭的老大公們也能享用。（張志康攝）

繼11日基隆市區封街放水燈花車遊行後，12日晚間，鷄籠中元祭的重頭戲──中元普度，在主普壇正式登場。除今年主普的黃姓及各姓宗親外，基隆市長林右昌也到場一同虔誠祝禱。

今年的普度，除往年都會準備的葷食桌、素食桌及西洋桌「三連桌」，還特別針對早夭的老大公，準備了奶粉等嬰幼兒食品，並且擺滿了小朋友喜愛的玩具，充分展現對於所有老大公的體貼與關懷。

基隆市文化局長陳靜萍指出，有別於往年傳統祭拜活動，今年特別設置看熱鬧也看門道的解說牌，包括普度供品、醮壇神像與祭祀器物，希望透過每年輪值主普宗親會籌辦而略有變化的普度內容，能讓大家參與基隆獨特的民俗活動。

陳靜萍提到，今晚邀請赴宴的是水陸無主孤魂，供品採取連桌形式佈置，包含專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食桌以及西洋桌，稱為「三連桌」，其中又以西洋連桌最具基隆在地特色；自大航海時代開始，基隆便迎接包括西班牙、荷蘭、法國、日本等多元文化，無論是戰爭或是留下生活，均有往生者，故西洋連桌以西式、日式食材為主，讓異國亡靈也能同享普施，展現在地居民悲天憫人的關懷。

陳靜萍說，中元普度期間特有的一組供品，摩訶(Maha)，原為梵文，偉大之意，民間擬音訛為毛荷，其外型像荷花，而荷花也是佛教神聖的花朵，有普度眾生之意。必桃，「必」即閩南語裂開之意，外型與桃子相似，也有祝壽之意，蒸好後會裂開，象徵期望好兄弟能早日脫離地獄，投胎轉世。

文化局補充，大型普度或建醮場合中常見的供品，以食材組合創作，看生即以牲禮製成觀賞性祭品；看桌則意指以觀賞為主之供桌。看生、看桌，融合了雕、編、塑、糊、繪的工藝手法，展現藝師的巧思與精湛技藝。

另外現場還有醮壇神像、趙康溫馬四大元帥、大士爺、五方引魂童子、寒林院、同歸所、沐浴亭及金山、金紙山、銀山、紙山等，以及平日較無機會觀賞到的民俗祭祀器物，為鷄籠中元祭留下最難能可貴的百年文化樣貌。